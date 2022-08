Calciomercato Juve, Allegri rischia di perdere un difensore: affare all’estero (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo l’addio di de Ligt, la Juve di Massimiliano Allegri potrebbe perdere un altro difensore in sede di Calciomercato. Dopo la gara persa per 2-0 contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, la Juventus scenderà di nuovo in campo domenica contro l’Atletico Madrid di Simeone. Tuttavia Massimiliano Allegri è preoccupato per le condizioni di Pogba e McKennie. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 1 agosto 2022) Dopo l’addio di de Ligt, ladi Massimilianopotrebbeun altroin sede di. Dopo la gara persa per 2-0 contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, lantus scenderà di nuovo in campo domenica contro l’Atletico Madrid di Simeone. Tuttavia Massimilianoè preoccupato per le condizioni di Pogba e McKennie. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato I Il @RBLeipzig vuole #Werner del @ChelseaFC - GiovaAlbanese : Come riportato su @Gazzetta_it, vengono segnalate in discesa le quotazioni sul ritorno di #Morata alla #Juventus ??… - Gazzetta_it : Le strategie Juve oltre Paredes: priorità attaccante, si vagliano le alternative a Morata - ConsoleSimone : RT @DjOro: #MilinkovicSavic #juve sarà trattativa flash, si chiuderà entro venerdì. Sabato #MilinkovicSavic potrebbe già essere alla #conti… - AdeNugraha999 : RT @GiovaAlbanese: Come riportato su @Gazzetta_it, vengono segnalate in discesa le quotazioni sul ritorno di #Morata alla #Juventus ?? #calc… -