Addio a Nichelle Nichols, indimenticabile tenente Uhura in "Star Trek" (Di lunedì 1 agosto 2022) Nichelle Nichols , una delle protagoniste della celebre serie tv "Star Trek" , è morta a 89 anni. Lo ha annunciato il figlio Kyle sulla sua pagina Facebook. «Mi dispiace informarvi che una grande stella... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 1 agosto 2022), una delle protagoniste della celebre serie tv "" , è morta a 89 anni. Lo ha annunciato il figlio Kyle sulla sua pagina Facebook. «Mi dispiace informarvi che una grande stella...

Adnkronos : Addio a #NichelleNichols, il tenente Uhura di #StarTrek. - ronniehowlett3 : RT @sugimotodera: #NichelleNichols Addio a Nichelle Nichols: Uhura di Star Trek è morta a 89 anni - per me sarai sempre in giro fra le stel… - sugimotodera : #NichelleNichols Addio a Nichelle Nichols: Uhura di Star Trek è morta a 89 anni - per me sarai sempre in giro fra l… - infoitcultura : Addio a Nichelle Nichols, era il tenente Uhura in Star Trek - chevalasco : Addio Nichelle ? #NichelleNichols -