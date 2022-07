Viabilità Roma Regione Lazio del 31-07-2022 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 luglio 2022)DEL 31 LUGLIOORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE. PERMANGONO INVECE CODE SULLA CASSIA BIS PER LAVORI IN CORSO TRA L’ALLACCIAMENTO COL GRA E VIA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA. SI RALLENTA POI SULLA VIA AURELIA TRA ARANOVA E PALIDORO VERSO LADISPOLI; PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA; SI RALLENTA SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA. INFINE, RALLENTAMENTI IN TRATTI SALTUARI DELLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA ERMANNO-WOLF FERRARI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA ...