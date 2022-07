Uomini e Donne, Natalia Paragoni in lacrime sui social: “Ho l’ansia di dover essere sempre perfetta, mi manca godermi i momenti” (Di domenica 31 luglio 2022) Tramite alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, Natalia Paragoni si è lasciata andare ad un lungo sfogo. L’influencer, fidanzata di Andrea Zelletta, ha dichiarato: Non sempre sono perfetta, ho anche io dei momenti di stand by ecco, non saprei come descriverli, però è da quando faccio questo lavoro da tre che anni che ogni estate, e non so perché, mi chiudo un po’ in me stessa e mi sento un po’ inutile. Io sono molto autocritica, penso sempre che si poteva far di più, che posso dare di più e quindi non mi accontento. È tipo ansia da prestazione, ansia di essere sempre perfetta, si sente molto in questo lavoro, c’è molta competizione. In tutti i lavori c’è competizione però qua è molto più amplificato e non so, ho questi ... Leggi su isaechia (Di domenica 31 luglio 2022) Tramite alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram,si è lasciata andare ad un lungo sfogo. L’influencer, fidanzata di Andrea Zelletta, ha dichiarato: Nonsono, ho anche io deidi stand by ecco, non saprei come descriverli, però è da quando faccio questo lavoro da tre che anni che ogni estate, e non so perché, mi chiudo un po’ in me stessa e mi sento un po’ inutile. Io sono molto autocritica, pensoche si poteva far di più, che posso dare di più e quindi non mi accontento. È tipo ansia da prestazione, ansia di, si sente molto in questo lavoro, c’è molta competizione. In tutti i lavori c’è competizione però qua è molto più amplificato e non so, ho questi ...

matteosalvinimi : L'impegno della Lega nel prossimo governo sarà di avere più poliziotti nelle strade (con l'assunzione di 10mila don… - davidefaraone : Quando le donne fanno il passo in avanti che devono, si lasciano sempre dietro una scia di uomini squallidi che bla… - MSF_ITALIA : Sono più di 300 i minori, alcuni più piccoli di un 1 anno di età, soccorsi negli ultimi giorni da #GeoBarents e… - KZoabi2 : @Meska_84 In realtà no ,glielo posso assicurare da dove vivo io non ci si abitua mai ad avere paura ,sentirsi minac… - pizzibar : Entro ora su Twitter e resto basita per la tendenza. È questo il nostro paese? Facciamo davvero così schifo? Le sci… -