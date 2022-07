sportli26181512 : Torino-Sampdoria: tramonta l'ipotesi di uno scambio: Nelle scorse settimane i dirigenti di Torino e Sampdoria hanno… - speziaclub : @AntonioLaurice8 11 Sassuolo 12 Bologna 13 Udinese 14 Spezia 15 Hellas Verona 16 Torino 17 Empoli 18 Sampdoria 19 Salernitana 20 Cremonese - enzolampard : #Miranchuk verso il #Torino Per #Shomurodov forte interesse del #Bologna Il difensore #Gabbia in direzione #Sampdoria #Calciomercato - LALAZIOMIA : Amichevoli: vincono Monza e Verona, pareggiano Lazio, Spezia e Sampdoria. Torino ko - ArenaSportiva1 : ?? Amichevoli squadre di Serie A • #Nizza-#Torino 1-0 • #Angers-#Spezia 2-2 • #Lazio-#Qatar 0-0 • #Besiktas-… -

Ha tre possibilità: Valencia, Roma, o il Canada Mg30/10/2021 - campionato di calcio serie A // foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: esultanza gol Andrea Belotti ...... starebbe lavorando per consegnare a mister Mourinho un altro centravanti e l'ex capitano delsarebbe il profilo ideale in questo senso. CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Villar vicino alla, ...In pieno fermento il mercato della Sampdoria che ha definito ieri per il nuovo vice Emil Audero. Si tratta di Nikita Contini che arriva dal Napoli, luce verde dal Milan per Matteo Gabbia: arriverà in ...Nelle scorse settimane i dirigenti di Torino e Sampdoria hanno spesso parlato della possibilità di uno scambio tra Karol Linetty e Omar Colley: l'ipotesi però ora è tramontata. Troppa la distanza ...