Pena di morte: 3 donne impiccate in Iran. Tra di loro una sposa bambina che aveva ucciso il marito violento (Di domenica 31 luglio 2022) Non ha avuto una particolare eco sui media italiani l'impiccagione di tre donne in Iran, avvenuta mercoledì scorso. Le tre donne sono state messe a morte per aver ucciso i rispettivi mariti: tra queste c'era anche Soheila Abad, conosciuta come la sposa bambina. La donna, che era stata costretta a sposarsi a 15 anni, era stata riconosciuta colpevole di avere ucciso il marito molto più anziano di lei, al quale era stata data in moglie quand'era poco più di una bambina contro la sua volontà. La giovane è impicccata in carcere. La sposa bambina aveva ucciso l'anziano marito violento

