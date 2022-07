"Mia madre è morta per farmi vivere": il dramma di Piero Chiambretti (Di domenica 31 luglio 2022) “Mia madre mi ha fatto vivere due volte, la prima con il parto e la seconda quando ci hanno ricoverato vicini per il Covid nel marzo del 2020": un racconto drammatico quello che Piero Chiambretti ha fatto nell'intervista col settimanale Gente. Il conduttore ha parlato del dolore per la perdita di sua madre: "Il giorno in cui lei è morta io sono guarito e questo mi porta a pensare che lei se ne sia andata per farmi vivere". Chiambretti poi ha parlato anche delle donne più importanti della sua vita, ovvero la la madre Felicita, scomparsa nel 2020, e la figlia Margherita. E durante l'intervista concessa al magazine, il conduttore ha rivelato cosa cerca di trasmette e insegnare alla figlia di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) “Miami ha fattodue volte, la prima con il parto e la seconda quando ci hanno ricoverato vicini per il Covid nel marzo del 2020": un raccontotico quello cheha fatto nell'intervista col settimanale Gente. Il conduttore ha parlato del dolore per la perdita di sua: "Il giorno in cui lei èio sono guarito e questo mi porta a pensare che lei se ne sia andata per".poi ha parlato anche delle donne più importanti della sua vita, ovvero la laFelicita, scomparsa nel 2020, e la figlia Margherita. E durante l'intervista concessa al magazine, il conduttore ha rivelato cosa cerca di trasmette e insegnare alla figlia di ...

