Luca Rustici | online il video di “Blood Of Funk”

foto di Marco CarotenutoNAPOLI – È online il video di "Blood Of Funk" tratto da "Universe" l'EP strumentale di Luca Rustici (L'n'R Productions /Universal Music Italy), già sulle piattaforme digitali e negli store. "L'esigenza di suonare melodie e non esibire un 'chitarrismo' eccessivo – afferma Luca Rustici – mi ha portato a riscoprire sonorità e atmosfere del PROG e del Funk anni '70, che sono la mia scuola e cultura musicale. Nel disco con me hanno suonato Ernesto Vitolo (Piano e Rhodes) Rosario Jermano (Percussioni) Gae Diodato (Basso) Andrea Polidori (Batteria) Pino Tafuto (Piano) e Gianfranco Campagnoli (Tromba)". Luca Rustici nasce a Napoli nel 1964 in una famiglia di Artisti, suo padre pittore ...

