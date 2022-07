F1 Gp Ungheria, Binotto: “Flop Ferrari? Non è colpa della strategia” (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “Prima di analizzare la strategia, per noi la priorità è analizzare i motivi per cui la macchina non ha avuto il passo giusto”. Mattia Binotto, team principal della Ferrari, ai microfoni di Sky Sport analizza la deludente prestazione delle rosse nel Gp d’Ungheria: Carlos Sainz ha chiuso al quarto posto mentre Charles Leclerc, complice la scelta di utilizzare gomme dure, è scivolato in sesta posizione. “Ci aspettavamo un risultato diverso. La macchina non è andata come avrebbe dovuto andare, non è un problema di strategia. La Ferrari oggi non ha girato, se la macchina ci fosse stata non staremmo a parlare di scelta di gomme. Di base, la monoposto non ci ha consentito di fare ciò che avremmo voluto”, dice Binotto. “Prima di analizzare ... Leggi su italiasera (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “Prima di analizzare la, per noi la priorità è analizzare i motivi per cui la macchina non ha avuto il passo giusto”. Mattia, team principal, ai microfoni di Sky Sport analizza la deludente prestazione delle rosse nel Gp d’: Carlos Sainz ha chiuso al quarto posto mentre Charles Leclerc, complice la scelta di utilizzare gomme dure, è scivolato in sesta posizione. “Ci aspettavamo un risultato diverso. La macchina non è andata come avrebbe dovuto andare, non è un problema di. Laoggi non ha girato, se la macchina ci fosse stata non staremmo a parlare di scelta di gomme. Di base, la monoposto non ci ha consentito di fare ciò che avremmo voluto”, dice. “Prima di analizzare ...

