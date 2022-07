Elezioni: Letta, 'se vince la destra Italia farà passi indietro su ambiente e diritti' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - "Se vince la destra l'Italia farà passi indietro sull'ambiente. E anche sui diritti civili sarà anche così. Basta cercare Meloni-Vox, che è il partito post franchista spagnolo. Se vinceranno loro l'Italia sui diritti civili farà un drammatico passo indietro". Lo ha detto Enrico Letta alla Festa di Villalunga. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - "Selal'sull'. E anche suicivili sarà anche così. Basta cercare Meloni-Vox, che è il partito post franchista spagnolo. Seranno loro l'suiciviliun drammatico passo". Lo ha detto Enricoalla Festa di Villalunga.

