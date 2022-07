Elezioni: Letta, 'inizio campagna c.destra da brividi, c'è tutta la decadenza di Berlusconi' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - Nel centrodestra "hanno cominciato una campagna elettorale da brividi. La storia del milione di alberi è spettacolare. Cominciare promettendo un milione di alberi quando la sola Emilia Romagna, da sola, ha piantato un milione di alberi è fantastico. Qui c'è tutta la decadenza di Berlusconi e del Berlusconismo". Lo ha detto Enrico Letta alla Festa di Villalunga. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - Nel centro"hanno cominciato unaelettorale da. La storia del milione di alberi è spettacolare. Cominciare promettendo un milione di alberi quando la sola Emilia Romagna, da sola, ha piantato un milione di alberi è fantastico. Qui c'èladie delsmo". Lo ha detto Enricoalla Festa di Villalunga.

