ATP Race, Jannik Sinner può avvicinare Berrettini e Djokovic battendo Alcaraz ad Umago (Di domenica 31 luglio 2022) Nella prima serata odierna Jannik Sinner giocherà la finale del tabellone di Umago: l’azzurro ha già incamerato 150 punti ed altri 100 potrà guadagnarne oggi. Con la conclusione dei tornei ATP 500 di Amburgo e ATP 250 di Gstaad, lunedì 25 luglio 2022, era stata rilasciata la Race to Turin aggiornata: l’azzurro era 16° mentre domani sarà 13°. Race ATP LIVE 31 LUGLIO 1 Rafael Nadal 36 ESP 5620 2 Carlos Alcaraz 19 ESP 4270 3 Stefanos Tsitsipas 23 GRE 3965 4 Casper Ruud 23 NOR 3315 5 Alexander Zverev 25 GER 2700 6 Daniil Medvedev 26 RUS 2575 7 Andrey Rublev 24 RUS 2415 8 Félix Auger-Aliassime 21 CAN 2365 9 Taylor Fritz 24 USA 2060 10 Novak Djokovi? 35 SRB 1970 11 Hubert Hurkacz 25 POL 189012 Matteo Berrettini 26 ITA 184513 Jannik Sinner 20 ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Nella prima serata odiernagiocherà la finale del tabellone di: l’azzurro ha già incamerato 150 punti ed altri 100 potrà guadagnarne oggi. Con la conclusione dei tornei ATP 500 di Amburgo e ATP 250 di Gstaad, lunedì 25 luglio 2022, era stata rilasciata lato Turin aggiornata: l’azzurro era 16° mentre domani sarà 13°.ATP LIVE 31 LUGLIO 1 Rafael Nadal 36 ESP 5620 2 Carlos19 ESP 4270 3 Stefanos Tsitsipas 23 GRE 3965 4 Casper Ruud 23 NOR 3315 5 Alexander Zverev 25 GER 2700 6 Daniil Medvedev 26 RUS 2575 7 Andrey Rublev 24 RUS 2415 8 Félix Auger-Aliassime 21 CAN 2365 9 Taylor Fritz 24 USA 2060 10 Novak Djokovi? 35 SRB 1970 11 Hubert Hurkacz 25 POL 189012 Matteo26 ITA 18451320 ...

OA_Sport : Altri 100 punti in palio tra l'azzurro e l'iberico oggi! - Sasoshi2022 : @FlavioBertolin8 @carlosalcaraz @nextgenfinals @atptour In realtà @FlavioBertolin8 ti sbagli visto che Alcaraz è pr… - Sasoshi2022 : RT @FlavioBertolin8: @Sasoshi2022 @carlosalcaraz @nextgenfinals @atptour Penso che ad Alcaraz le NextGenFinals non gli interessano per nien… - FlavioBertolin8 : @Sasoshi2022 @carlosalcaraz @nextgenfinals @atptour Penso che ad Alcaraz le NextGenFinals non gli interessano per n… - FiorinoLuca : Filip Misolic, classe 2001, sale alla posizione numero 135 ATP (+70) e al 10º posto della Race to Milano. In virtù… -