All’Inghilterra gli Europei donne | Germania ko ai supplementari

(Di domenica 31 luglio 2022) LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Grande festa a Wembley per l’Inghilterra, che si è laureata campione d’Europa di calcio femminile. Nella finale del torneo continentale, davanti a poco più di 87mila spettatori, le “leonesse” hanno battuto la2-1 dopo i. Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, decisivo il tocco in mischia di Kelly. Di fronte c’erano il miglior attacco del torneo, ovvero quello inglese, con 20 gol all’attivo prima della finale, e la migliore difesa, quella tedesca, con una autorete e zero gol subiti nella kermesse. Gara molto spezzettata, con diversi falli a centrocampo. Prima occasione del match, al 26?, in favore della, pericolosa sugli sviluppi di un corner con mezza Inghilterra, però, a fare muro sulla linea di porta. La risposta delle britanniche è arrivata al 38? con l’attaccante ...