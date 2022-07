Sinner-Agamenone oggi, orario d’inizio semifinale ATP Umago 30 luglio: dove vederla in tv e streaming (Di sabato 30 luglio 2022) Il derby tra i due italiani Franco Agamenone, qualificato, e Jannik Sinner, testa di serie numero 2, sarà la seconda semifinale in programma oggi, sabato 30 luglio, sul Goran Ivanisevic Stadion: alle ore 17.30 si disputerà ad Umago il primo match, poi, non prima delle ore 20.00, toccherà agli azzurri. LIVE Sinner-Agamenone, ATP Umago in DIRETTA: derby tricolore dopo Zeppieri-Alcaraz, non prima delle 20.00 Sarà possibile seguire l’incontro Agamenone-Sinner in diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennisTV, mentre la diretta streaming verrà assicurata da SkyGo, Now, Tennis TV, SuperTenniX. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Franco Agamenone ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Il derby tra i due italiani Franco, qualificato, e Jannik, testa di serie numero 2, sarà la secondain programma, sabato 30, sul Goran Ivanisevic Stadion: alle ore 17.30 si disputerà adil primo match, poi, non prima delle ore 20.00, toccherà agli azzurri. LIVE, ATPin DIRETTA: derby tricolore dopo Zeppieri-Alcaraz, non prima delle 20.00 Sarà possibile seguire l’incontroin diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennisTV, mentre la direttaverrà assicurata da SkyGo, Now, Tennis TV, SuperTenniX. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Franco...

josemorgado : Umag ATP 250 semifinals: [1] Carlos Alcaraz ???? vs. [Q] Giulio Zeppieri ???? [2] Jannik Sinner ???? vs. [Q] Franco Agamenone ???? - SuperTennisTv : ?? Super Jannik ?? A Umag #Sinner raggiunge la prima SF della stagione: 6-4 7-6 a Carballes Baena e derby contro Aga… - gippu1 : Tre italiani in semifinale a #Umago (Agamenone, #Sinner, Zeppieri): non succedeva dall'ATP di Saint Vincent 1987, q… - Tomas1374 : Per gli amanti dello sport oggi ne avete a pacchi... Si inizia con le qualifiche del #HungarianGP alle 16 Alle 17.3… - zazoomblog : Sinner-Agamenone in tv oggi: orario canale e diretta streaming Atp Umago 2022 - #Sinner-Agamenone #oggi: #orario -