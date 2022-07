M5S, Grillo: «Alcuni di noi caduti, altri contagiati dagli zombie, ma vinceremo» (Di sabato 30 luglio 2022) Il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle scrive un post sul blog dopo il no alle deroghe per il doppio mandato che ha azzerato la classe dirigente: «Questa nostra diversità è spiazzante, onore a chi ha servito con coraggio e altruismo, auguri a chi prosegue il suo cammino» Leggi su corriere (Di sabato 30 luglio 2022) Il fondatore e garante del Movimento 5 Stelle scrive un post sul blog dopo il no alle deroghe per il doppio mandato che ha azzerato la classe dirigente: «Questa nostra diversità è spiazzante, onore a chi ha servito con coraggio e altruismo, auguri a chi prosegue il suo cammino»

