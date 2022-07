LIVE – Sudtirol-Feralpisalò 0-1 | turno preliminare Coppa Italia 2022 2023 DIRETTA

(Di sabato 30 luglio 2022) Latestuale di, match valido per ildella. Appuntamento oggi, sabato 30 luglio, alle ore 18:00. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.-FERALPISALO’ IN TV COSA SUCCEDE IN CASO DI PAREGGIO AGGIORNA LAFORMAZIONI UFFICIALI(4-3-3): Poluzzi; Berra, Zaro, Curto, D’orazio; Tait, Pompetti, Siega; Carretta, Mazzocchi, Rover.(4-3-1-2): Pizzignacco; Bergonzi, Bacchetti, Legati, Salines; Balestrero, Carraro, Di Molfetta; Siligardi; Guerra, Cernigoi.0-1 (34? Siligardi (F)) ...

zazoomblog : LIVE – Sudtirol-Feralpisalò turno preliminare Coppa Italia 2022-2023 (DIRETTA) - #Sudtirol-Feralpisalò #turno - Calciodiretta24 : Coppa Italia, Sudtirol - FeralpiSalò: diretta live e risultato in tempo reale - infoitsport : LIVE - Sassuolo-Sudtirol 2-0 finale, amichevole precampionato 2022 (DIRETTA) - sassuolonews : Sassuolo Sudtirol amichevole: cronaca, tabellino e diretta LIVE - Fantacalciok : Amichevole, Sassuolo - Sudtirol: diretta live e risultato in tempo reale -

Inoltreimbattuto in casa in coppa Italia: nei 6 precedenti score di 5 vittorie e 1 pareggio (1 - 1 nella coppa Italia 2012/13 contro il Cuneo, gara poi vinta dalai calci di rigore ...Calcio d'inizio alle ore 18 di sabato 30 luglio, su Sportface potrete restare aggiornati contestuale, cronaca e tabellino. Le formazioni ufficiali: FERALPISALO':Purtroppo, nonostante Mediaset abbia i diritti tv anche per questa stagione, non trasmetterà la gara sui suoi canali. Oggi sabato 30 luglio ci sarà infatti il primo turno preliminare della competizion ...TV E STREAMING SUDTIROL – FERALPISALÒ COPPA ITALIA: NIENTE DIRETTA, QUANDO SI GIOCA. Purtroppo per gli appassionati, la partita – gara secca sabato 30 luglio (calcio d’inizio alle ore 18:00) – NON ha ...