Francesca Senette | eccola oggi dopo la carriera al Tg

Leggi su formatonews

(Di sabato 30 luglio 2022) Parliamo di uno dei volti più amati del tg di Rete4: scopriamo insieme che fine ha fatto la talentuosadeve la sua notorietà – oltre che al talento e alla professionalità – ad un’intuizione di Emilio Fede, il quale notò la giornalista durante un suo intervento politico. Da quel momento, la conduttrice divenne uno dei volti cardine del Tg di Rete4, per la precisione l’edizione in onda alle 11.30.i primi successi, arrivarono altre esperienze in televisione tra cui Italia allo specchio – in onda su Rai2 – ma anche Effetti personali su La7.(Mamme)Da diverso tempo,non appare più in televisione e pertanto la giornalista ...