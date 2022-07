F1, George Russell alla prima pole in carriera: travolge Hamilton e rompe il digiuno Mercedes (Di sabato 30 luglio 2022) Che George Russell fosse un talento cristallino lo si sapeva già ampiamente, ma quanto messo in mostra nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, ha davvero lasciato tutti a bocca aperta. Sul tracciato dell’Hungaroring il pilota nativo di King’s Lynn ha saputo centrare la pole position, la prima della sua carriera, e lo ha fatto in maniera letteralmente sensazionale, per mezzo di un giro che ha rasentato la perfezione. alla presenza numero 73 della sua giovanissima carriera, il classe 1998 ha messo la prima tacca nella casella delle partenze al palo della sua avventura in Formula Uno. In questo lasso di tempo, però, aveva già fatto vedere moltissimo. Anche con una Williams ... Leggi su oasport (Di sabato 30 luglio 2022) Chefosse un talento cristallino lo si sapeva già ampiamente, ma quanto messo in mostra nel corso delle qualifiche del Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, ha davvero lasciato tutti a bocca aperta. Sul tracciato dell’Hungaroring il pilota nativo di King’s Lynn ha saputo centrare laposition, ladella sua, e lo ha fatto in maniera letteralmente sensazionale, per mezzo di un giro che ha rasentato la perfezione.presenza numero 73 della sua giovanissima, il classe 1998 ha messo latacca nella casella delle partenze al palo della sua avventura in Formula Uno. In questo lasso di tempo, però, aveva già fatto vedere moltissimo. Anche con una Williams ...

