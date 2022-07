Chelsea: primo no dal Leicester per Fofana (Di sabato 30 luglio 2022) Perso Koundé passato dal Siviglia al Barcellona, il Chelsea cerca un altro difensore sul mercato da affiancare a Koulibaly. Nel mirino... Leggi su calciomercato (Di sabato 30 luglio 2022) Perso Koundé passato dal Siviglia al Barcellona, ilcerca un altro difensore sul mercato da affiancare a Koulibaly. Nel mirino...

fcin1908it : Casadei, in arrivo offerta Chelsea: recompra impossibile, la posizione dell’Inter - giastevenz : @mass_brock @totofaz Ma se è il club il primo non avergli dato possibilità, non è che perché lo cerca il Chelsea al… - Micheal83171870 : ??AGGIORNAMENTO JUVE-WERNER?? Secondo alcuni giornali, il Chelsea avrebbe dato il primo si alla Juventus per Timo Wer… - junews24com : Werner Juve, primo sì del Chelsea. Ma lui ha altri piani - - Rudolph_03 : @peppe_roncino Werner alla fine è un 'Morata' più giovane e ha già fatto l'esterno al Chelsea, per Martial e Depay… -