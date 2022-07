Cecilia Rodriguez | il selfie manda in tilt il web | la guardano tutti

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 30 luglio 2022) Su Instagram,fuori di testa i fan grazie alla sua infinita bellezza come dimostrano i suoi post. Parliamo, ovviamente, della sorella di Belen;, però, è ugualmente conosciuta per quanto riguarda il mondo dello spettacolo. La ricordiamo, infatti, come protagonista di due reality tanto diversi quanto importanti all’interno del palinsesto Mediaset. InstagramIniziamo con la sua esperienza all’interno della decima edizione dell’Isola dei famosi, un programma che come sappiamo richiede, da parte dei naufragi, un grande spirito di adattamento viste le situazione che devono affrontare. Esperienza che non possiamo non definire positiva dal momento chesi è classificata al terzo posto dietro a Brice Martinet e le ...