Alluvioni in Kentucky, almeno 25 morti: 4 bambini erano in una roulotte trascinata via dall'acqua | Biden dichiara lo stato d'emergenza (Di sabato 30 luglio 2022) Il governatore Andy Beshear ha definito il disastro il 'peggiore nella storia' dello stato. La zona colpita dal maltempo è una delle più povere degli Stati ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 30 luglio 2022) Il governatore Andy Beshear ha definito il disastro il 'peggiore nella storia' dello. La zona colpita dal maltempo è una delle più povere degli Stati ...

