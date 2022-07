Se soffri di mal di testa elimina subito questa verdura estiva: fa anche ingrassare (Di venerdì 29 luglio 2022) Se soffrite di frequenti mal di testa e cefalee, conviene evitare come la peste la seguente verdura: può anche influire sul peso. mal di testa (fonte pexels)In quest’estate torrida e afosa aumenta comprensibilmente la voglia di consumare alimenti freschi, leggeri e gustosi. Le verdure sono in primo piano: esse contribuiscono infatti a mantenere una corretta idratazione, garantendo anche un apporto significativo di fibre e vitamine essenziali. Via libera quindi ad insalatone e ortaggi al vapore. Attenzione però al consumo di pomodori: queste fragranti e versatili verdure possono recare effetti assai sgradevoli ai consumatori assidui, vediamo perché. Pomodori: da evitare in caso di mal di testa o sovrappeso pomodori e mal di testa (fonte ... Leggi su ck12 (Di venerdì 29 luglio 2022) Sete di frequenti mal die cefalee, conviene evitare come la peste la seguente: puòinfluire sul peso. mal di(fonte pexels)In quest’estate torrida e afosa aumenta comprensibilmente la voglia di consumare alimenti freschi, leggeri e gustosi. Le verdure sono in primo piano: esse contribuiscono infatti a mantenere una corretta idratazione, garantendoun apporto significativo di fibre e vitamine essenziali. Via libera quindi ad insalatone e ortaggi al vapore. Attenzione però al consumo di pomodori: queste fragranti e versatili verdure possono recare effetti assai sgradevoli ai consumatori assidui, vediamo perché. Pomodori: da evitare in caso di mal dio sovrappeso pomodori e mal di(fonte ...

deviljsh_ : Respira Simon. Non ammazzare nessuno, Simon. In galera c'è umidità e soffri di mal di testa. Respira, tira tre respiri profondi. - foresta233 : @tatonissimo Soffri di mal di gola, eh? ?? - Stefaniaboh_ : @caporix Si vede che non soffri di mal di testa.?? -