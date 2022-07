Saranno “onorevoli” per sempre: il commiato di Conte ai parlamentari M5S che non potranno ricandidarsi (Di venerdì 29 luglio 2022) Alla fine ha prevalso la linea di Beppe Grillo: non ci sarà nessuna deroga al regolamento interno del MoVimento 5 Stelle. Chi completerà, con la fine anticipata di questa legislatura, il proprio doppio mandato non potrà ricandidarsi (con i pentastellati). Anche alcuni fedelissimi di Giuseppe Conte, dunque, non potranno far parte delle liste elettorali in vista del voto del 25 settembre. Uomini e donne che hanno fatto la storia del M5S in questi quattro anni in cui quel partito nato dal basso ha avuto in mano le redini del Paese dopo aver ottenuto un clamoroso successo nel 2018. Conte saluta i parlamentari M5S tagliati fuori dal vincolo del doppio mandato E proprio il Presidente del MoVimento, Giuseppe Conte, ha voluto ringraziare tutti coloro i quali Saranno costretti ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Alla fine ha prevalso la linea di Beppe Grillo: non ci sarà nessuna deroga al regolamento interno del MoVimento 5 Stelle. Chi completerà, con la fine anticipata di questa legislatura, il proprio doppio mandato non potrà(con i pentastellati). Anche alcuni fedelissimi di Giuseppe, dunque, nonfar parte delle liste elettorali in vista del voto del 25 settembre. Uomini e donne che hanno fatto la storia del M5S in questi quattro anni in cui quel partito nato dal basso ha avuto in mano le redini del Paese dopo aver ottenuto un clamoroso successo nel 2018.saluta iM5S tagliati fuori dal vincolo del doppio mandato E proprio il Presidente del MoVimento, Giuseppe, ha voluto ringraziare tutti coloro i qualicostretti ...

