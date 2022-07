Russia: 8 persone morte in incendio in ostello a sud di Mosca (Di venerdì 29 luglio 2022) Mosca, 29 lug. (Adnkronos) - Otto persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite in un incendio scoppiato in un ostello a sud di Mosca. Lo ha comunicato l'uffico stampa del ministero russo per le Emergenze. L'incendio è avvenuto al primo piano di un edificio di 16 piani e ha coperto un'area di 150 mq. "E' stato spento alle 00:47", ha detto ancora il rapporto, aggiungendo che una commissione dell'Ufficio centrale del ministero è stata inviata sul luogo dell'incidente. "Quattro persone sono state ricoverate in ospedali dove ricevono l'assistenza necessaria", prosegue la nota. "Investigatori e criminologi del comitato investigativo della capitale hanno iniziato a ispezionare la scena. E' previsto un esame tecnico per determinare la causa esatta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022), 29 lug. (Adnkronos) - Ottosonoe altre quattro sono rimaste ferite in unscoppiato in una sud di. Lo ha comunicato l'uffico stampa del ministero russo per le Emergenze. L'è avvenuto al primo piano di un edificio di 16 piani e ha coperto un'area di 150 mq. "E' stato spento alle 00:47", ha detto ancora il rapporto, aggiungendo che una commissione dell'Ufficio centrale del ministero è stata inviata sul luogo dell'incidente. "Quattrosono state ricoverate in ospedali dove ricevono l'assistenza necessaria", prosegue la nota. "Investigatori e criminologi del comitato investigativo della capitale hanno iniziato a ispezionare la scena. E' previsto un esame tecnico per determinare la causa esatta ...

lauraboldrini : La #Russia bombarda il porto di #Odessa il giorno dopo aver firmato l’accordo sul #grano: una decisione scellerata… - Mimmo318 : @pdnetwork Pensavo che nel partito democratico ci fosse gente seria: da oggi ho le prove... Immaginare che per la… - Asiablog_it : #RUSSIA ???? Secondo Evgeny Popov (presentatore sulla TV di stato e parlamentare del partito di regime), il governo… - moval1973 : #Zelensky #Ucraina #Russia #Vogue 'Se non state attenti, i media vi faranno odiare le persone che vengono oppresse… - alprs_69 : @GiuseppeConteIT Spero vivamente che non vi voti nessuno. Avete fatto cadere il governo Draghi, e prima siete stati… -