Meret potrebbe salutare il Napoli: ci prova un club di Serie A (Di venerdì 29 luglio 2022) Il rapporto tra il Napoli e il portiere Alex Meret è una delle grandi incognite di questa sessione estiva di calciomercato, infatti è sempre più incerta la sua permanenza nel capoluogo campano. Il calciatore non ha ancora rinnovato con la società del patron Aurelio De Laurentis, perciò non è assolutamente scontato che durante la prossima stagione il portiere classe 1997 difenderà ancora l la porta del capoluogo campano. calciomercato Meret Torino Sono diverse le squadre che monitorano questa situazione e secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su Sportitalia, il Torino rientrerebbe tra queste. La coppia Cairo – Vagnati sta cercando di rimediare al polverone nato nelle ultime ore a causa del video della rissa tra lo stesso ds granata e l'allenatore Ivan Juric. Si punta ad accontentare l'allenatore croato muovendosi sul ...

