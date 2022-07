Mercato Napoli, per Fabian c’è la Juve: il piano dei bianconeri (Di venerdì 29 luglio 2022) Secondo il noto giornalista di Goal.com Romeo Agresti, la Juventus, in attesa della prossima stagione, rivolge anche uno sguardo anche alla stagione 2023/24. All’interno della dirigenza bianconera c’è un giocatore che sta riscuotendo sempre più consensi, ossia Fabian Ruiz del Napoli. Fabian Ruiz Napoli (Photo Getty Images) Il contratto del centrocampista azzurro scade il 30 giugno 2023, e non sembrano esserci margini per un rinnovo con il Napoli. Il calciatore spagnolo è indubbiamente una grandissima opportunità per qualsiasi grande squadra, Juve compresa. Tradotto: si tratta di un potenziale, e lussuoso, colpo a parametro zero. La vecchia signora però non ha intenzione di forzare la situazione, accelerando i tempi. Vedere quindi già nelle prossime settimane ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 29 luglio 2022) Secondo il noto giornalista di Goal.com Romeo Agresti, lantus, in attesa della prossima stagione, rivolge anche uno sguardo anche alla stagione 2023/24. All’interno della dirigenza bianconera c’è un giocatore che sta riscuotendo sempre più consensi, ossiaRuiz delRuiz(Photo Getty Images) Il contratto del centrocampista azzurro scade il 30 giugno 2023, e non sembrano esserci margini per un rinnovo con il. Il calciatore spagnolo è indubbiamente una grandissima opportunità per qualsiasi grande squadra,compresa. Tradotto: si tratta di un potenziale, e lussuoso, colpo a parametro zero. La vecchia signora però non ha intenzione di forzare la situazione, accelerando i tempi. Vedere quindi già nelle prossime settimane ...

tuttoepolitica : @GennyDelVe Io sono sempre perplesso:un mercato fatto di cessioni di Top player e acquisti di giovani promesse va b… - pombo1976 : RT @erosazzurro: La #A16 NAPOLI - CANOSA Stai iniziando a perdere colpi pesanti, se le curve realmente tornano a sostenere questo Napoli, n… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: MERCATO, Possibile offerta per - LucaRuss0 : MERCATO, Possibile offerta per Fabian Ruiz del Napoli - MondoBN : MERCATO, Possibile offerta per -