Mara Carfagna chiude con FI: “Formalizzo la mia candidatura con Azione” (Di venerdì 29 luglio 2022) Ancora spaccature in Forza Italia, dopo l’addio di Brunetta e Gelmini la ministra per il sud Mara Carfagna apre il dialogo con Calenda. A confermarlo è la stessa ministra per il sud. “La scelta più difficile, anche umanamente per la riconoscenza che devo a Silvio Berlusconi, è stata quella di lasciare FI – ha raccontato Carfagna sul quotidiano – . Il passo successivo è stato più semplice. Oggi formalizzerò la mia candidatura con Azione di Carlo Calenda, che rappresenta a mio giudizio l’unica proposta politica capace di salvare il Paese da una nuova stagione di estremismi“. E alla domanda perché proprio Azione risponde: “perché ha una proposta europeista, liberale, garantista, fedele al patto europeo e occidentale, capace di dire la verità agli elettori, di prendere impegni seri e ... Leggi su zon (Di venerdì 29 luglio 2022) Ancora spaccature in Forza Italia, dopo l’addio di Brunetta e Gelmini la ministra per il sudapre il dialogo con Calenda. A confermarlo è la stessa ministra per il sud. “La scelta più difficile, anche umanamente per la riconoscenza che devo a Silvio Berlusconi, è stata quella di lasciare FI – ha raccontatosul quotidiano – . Il passo successivo è stato più semplice. Oggi formalizzerò la miacondi Carlo Calenda, che rappresenta a mio giudizio l’unica proposta politica capace di salvare il Paese da una nuova stagione di estremismi“. E alla domanda perché propriorisponde: “perché ha una proposta europeista, liberale, garantista, fedele al patto europeo e occidentale, capace di dire la verità agli elettori, di prendere impegni seri e ...

