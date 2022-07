Lo stile d'estate? S'impara guardando i look dei reali d'Europa, di ieri e di oggi (Di venerdì 29 luglio 2022) Dagli abiti da star di Grace Kelly ai look à la page della Principessa Maria-Olympia di Grecia, dalla trendsetter Lady Diana alla easy-chic Letizia di Spagna, per una lezione di abbigliamento estivo a 360 gradi basta guardare le muse della moda dal sangue blu Leggi su vanityfair (Di venerdì 29 luglio 2022) Dagli abiti da star di Grace Kelly aià la page della Principessa Maria-Olympia di Grecia, dalla trendsetter Lady Diana alla easy-chic Letizia di Spagna, per una lezione di abbigliamento estivo a 360 gradi basta guardare le muse della moda dal sangue blu

Iunarityy : non smettero mai di ribadire quanto mi faccia cagare l’estate, non odio solo il caldo, le zanzare ma soprattutto lo stile estivo schifoso - FlerisVerni : RT @SEATItalia: Vivi la tua estate al massimo del divertimento e non perderti neanche un momento. Parti con #SEATibiza e arriva dove vuoi c… - mauriziocori1 : RT @save_lancia: #Lancia Beta HPE, acronimo di High Performance Estate, era la seconda declinazione sportiva della gamma Beta dopo la coupé… - chenottataccia : fr come si fa ad avere stile in estate con 40 gradi all’ombra - TuziaQuaapelata : @deaBellona Ho passato l'estate a mandare dm a Elon Musk chiedendogli l'emoticons della sculacciata paracula e lui… -