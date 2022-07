LIVE F1, GP Ungheria 2022 in DIRETTA: dalle 17.00 la FP2, Ferrari all’attacco! (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.16 Fermo restando che è impossibile sapere quanto sono “spinte” le mappature delle power unit e con quanto carburante a bordo stanno girando le varie monoposto. 16.13 Nella FP1 si sono confermate le sensazioni della vigilia: F1-75 ha forse qualcosa in più, ma la RB18 regge il confronto con la Rossa. Almeno quella pilotata da Max Verstappen. 16.10 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Ungheria, tredicesimo round del Mondiale 2022 di F1. LA CRONACA DELLA FP1 LA CLASSIFICA DEI TEMPI DELLA FP1 15.08 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla FP2 che scatterà alle ore 17.00. Grazie e buon proseguimento di giornata. 15.06 Mercedes vicina, ma non troppo, mentre la ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.16 Fermo restando che è impossibile sapere quanto sono “spinte” le mappature delle power unit e con quanto carburante a bordo stanno girando le varie monoposto. 16.13 Nella FP1 si sono confermate le sensazioni della vigilia: F1-75 ha forse qualcosa in più, ma la RB18 regge il confronto con la Rossa. Almeno quella pilotata da Max Verstappen. 16.10 Buongiorno e bentrovati alladelle prove libere 2 del GP d’, tredicesimo round del Mondialedi F1. LA CRONACA DELLA FP1 LA CLASSIFICA DEI TEMPI DELLA FP1 15.08 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alla FP2 che scatterà alle ore 17.00. Grazie e buon proseguimento di giornata. 15.06 Mercedes vicina, ma non troppo, mentre la ...

