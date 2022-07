LIVE Cecchinato-Agamenone 2-6 1-2, ATP Umago in DIRETTA: break dell’italoargentino in avvio di secondo set (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Scappa via la risposta di Agamenone. 3-1 Game Agamenone. Con la combinazione servizio e dritto il tennista del TC Lecce conferma autorevolmente il break. 40-15 Serve and volley di Agamenone, termina out il tentativo disperato di recupero di Cecchinato. Due palle del 3-1. 30-15 Spinge bene con il dritto l’italoargentino. 15-15 Servizio esterno vincente di Agamenone. 0-15 Molto bravo stavolta Cecchinato, che si apre il campo con il dritto in diagonale e chiude in avanzamento. 2-1 break Agamenone. Con il quarto errore di dritto del game Cecchinato concede il break. Si mette male per il siciliano. 15-40 Prima al corpo, drop ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Scappa via la risposta di. 3-1 Game. Con la combinazione servizio e dritto il tennista del TC Lecce conferma autorevolmente il. 40-15 Serve and volley di, termina out il tentativo disperato di recupero di. Due palle del 3-1. 30-15 Spinge bene con il dritto l’italoargentino. 15-15 Servizio esterno vincente di. 0-15 Molto bravo stavolta, che si apre il campo con il dritto in diagonale e chiude in avanzamento. 2-1. Con il quarto errore di dritto del gameconcede il. Si mette male per il siciliano. 15-40 Prima al corpo, drop ...

