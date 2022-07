La lunga lotta del professore universitario per avere una cattedra due anni dopo essere andato in pensione (Di venerdì 29 luglio 2022) Claudio Bevegni, uno dei più noti grecisti liguri, è stato scelto come professore ordinario di Filologia Classica al Dafist (Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia) dell’Università di Genova. La notizia potrebbe non essere interessante in sé, se non fosse che Bevegni due anni fa è andato in pensione. Non si tratta di un corto circuito amministrativo, ma di una lunga battaglia giudiziaria che ha portato l’uomo ad avere ragione sulla Commissione incaricata di valutare i candidati per assegnare la cattedra. Il posto era andato in un primo momento alla professoressa Lara Pagani, ma Bevegni riteneva di avere più titoli della “concorrente” e aveva presentato ricorso al Tar Liguria. La sua istanza era ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 29 luglio 2022) Claudio Bevegni, uno dei più noti grecisti liguri, è stato scelto comeordinario di Filologia Classica al Dafist (Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia) dell’Università di Genova. La notizia potrebbe noninteressante in sé, se non fosse che Bevegni duefa èin. Non si tratta di un corto circuito amministrativo, ma di unabattaglia giudiziaria che ha portato l’uomo adragione sulla Commissione incaricata di valutare i candidati per assegnare la. Il posto erain un primo momento allassa Lara Pagani, ma Bevegni riteneva dipiù titoli della “concorrente” e aveva presentato ricorso al Tar Liguria. La sua istanza era ...

