Incidente sulla Colombo, si ribalta un'auto: traffico in tilt tra Infernetto e Acilia (Di venerdì 29 luglio 2022) Incidente sulla Cristoforo Colombo all'altezza di via di Acilia in direzione Roma, nelle prime ore di stamattina, 29 luglio. Due auto e uno scooter sono rimaste coinvolte nello scontro che ha paralizzato il traffico dall'incrocio tra l'Infernetto e Acilia. un'auto si è ribaltata sulla carreggiata. Il conducente del mezzo a due ruote è rimasto a terra e sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso. Seppure non si hanno, al momento, notizie dettagliate sulle condizioni delle persone coinvolte nell'Incidente.

