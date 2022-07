Incidente A4: muore una donna, un'altra vittima in Sardegna (Di venerdì 29 luglio 2022) Ancora incidenti stradali da segnalare sulle strade italiane, a partire dalla notte tra giovedì 28 luglio e venerdì 29 luglio. Sulla A4, nei pressi del casello di Montebello (in provincia di Vicenza) ha avuto luogo il tamponamento tra un'auto ed un mezzo pesante. I fatti sono avvenuti attorno alla mezzanotte. Incidente A4: auto contro mezzo pesante L'impatto fatale è avvenuto nella notte. Le foto dei Vigili del Fuoco testimoniano in maniera equivocabile la drammaticità dell'evento che è costato la vita ad una donna di 38 anni. A bordo c'era anche una bambina di otto anni che è rimasta illesa. Secondo le notizie riportate da Rai News, il veicolo tamponato era fermo in un'area di sosta. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dei fatti sono intervenuti anche i sanitari del 118 e gli uomini della Polizia Stradale. Si attende di conoscere quali potrebbero ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 29 luglio 2022) Ancora incidenti stradali da segnalare sulle strade italiane, a partire dalla notte tra giovedì 28 luglio e venerdì 29 luglio. Sulla A4, nei pressi del casello di Montebello (in provincia di Vicenza) ha avuto luogo il tamponamento tra un'auto ed un mezzo pesante. I fatti sono avvenuti attorno alla mezzanotte.A4: auto contro mezzo pesante L'impatto fatale è avvenuto nella notte. Le foto dei Vigili del Fuoco testimoniano in maniera equivocabile la drammaticità dell'evento che è costato la vita ad unadi 38 anni. A bordo c'era anche una bambina di otto anni che è rimasta illesa. Secondo le notizie riportate da Rai News, il veicolo tamponato era fermo in un'area di sosta. Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dei fatti sono intervenuti anche i sanitari del 118 e gli uomini della Polizia Stradale. Si attende di conoscere quali potrebbero ...

