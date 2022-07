GdS – Inter, per Skriniar è tempo di pensare al rinnovo: i dettagli (Di venerdì 29 luglio 2022) L’Inter pronta a rinnovare il contratto a Skriniar Il grande spavento e un accordo quasi trovato con il PSG. L’intesa sfumata (per ora) e l’Inter si prepara a blindare Milan Skriniar da tutti acclamato alla permanenza e i tifosi che ne vogliono fare il nuovo capitano. La nuova base di intesa, secondo la Gazzetta dello Sport, può essere trovata a partire da 6 milioni di euro e scadenza fissata al 2027. “I dirigenti devono ragionare anche in prospettiva. E quindi ecco perché dal primo settembre – chissà, magari anche qualche giorno prima… – riapriranno il faldone relativo al rinnovo del contratto. Non si riparte da zero, ma i numeri andranno con ogni probabilità riaggiornati. Ad aprile i dirigenti nerazzurri avevano avuto più di un contatto con Roberto Sistici, l’agente che rappresenta ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) L’pronta a rinnovare il contratto aIl grande spavento e un accordo quasi trovato con il PSG. L’intesa sfumata (per ora) e l’si prepara a blindare Milanda tutti acclamato alla permanenza e i tifosi che ne vogliono fare il nuovo capitano. La nuova base di intesa, secondo la Gazzetta dello Sport, può essere trovata a partire da 6 milioni di euro e scadenza fissata al 2027. “I dirigenti devono ragionare anche in prospettiva. E quindi ecco perché dal primo settembre – chissà, magari anche qualche giorno prima… – riapriranno il faldone relativo aldel contratto. Non si riparte da zero, ma i numeri andranno con ogni probabilità riaggiornati. Ad aprile i dirigenti nerazzurri avevano avuto più di un contatto con Roberto Sistici, l’agente che rappresenta ...

