Addio Inter, Inzaghi rischia di perdere un talento: il Chelsea può portarlo via (Di venerdì 29 luglio 2022) Inter, Beppe Marotta e Simone Inzaghi rischiano di perdere uno dei talenti più puri della rosa. Il Chelsea prepara l’assalto. L’Inter di Simone Inzaghi è al lavoro per costruire la rosa per la prossima stagione. I nerazzurri, dopo aver sfiorato solamente lo scudetto, vinto in extremis dal Milan di Stefano Pioli, sono pronti a dare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 29 luglio 2022), Beppe Marotta e Simoneno diuno dei talenti più puri della rosa. Ilprepara l’assalto. L’di Simoneè al lavoro per costruire la rosa per la prossima stagione. I nerazzurri, dopo aver sfiorato solamente lo scudetto, vinto in extremis dal Milan di Stefano Pioli, sono pronti a dare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

cherubinismo : Il chelsea compra finalmente qualcuno (e che qualcuno ????) L'Inter si è messa nelle condizioni di comprare chiunque… - Andre_Costa95 : RT @InterHubOff: ???? Skriniar sereno e molto concentrato sull’Inter, che anche ieri non ha registrato movimenti particolari, nè dal PSG nè d… - Maldinismovero2 : @TrenoTHEO1899 @alan19_88 veramente io direi: Lazaro 28 mln - Theo Hernandez 20 Sensi ?????? - Tonali 18 +2 Dalbert ????… - zazoomblog : Esclusione e addio immediato: l’Inter ha trovato il dopo Dumfries - #Esclusione #addio #immediato: - Radio24_news : RT @tutticonvocati: [??ON AIR] 14:00 @Radio24_news ??#Milan, #DeKetelaere in arrivo ??#Inter, che fai con #Skriniar? ??L'addio di #Vettel al… -