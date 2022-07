WTA Varsavia 2022: avanzano ai quarti di finale Swiatek, Martic e Paolini. Garcia batte Cocciaretto, Errani si ritira (Di giovedì 28 luglio 2022) È terminata da poco un’altra giornata del WTA 250 di Varsavia. Sulla terra rossa polacca si sono disputati oggi i restanti match valevoli per gli ottavi di finale e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Passano ai quarti di finale Iga Swiatek, Caroline Garcia e Petra Martic. La padrona di casa (testa di serie n.1) sconfigge la rumena Gabriela Lee (n.146 al mondo) per 6-3 6-2, la francese (n.5 del seeding) supera l’azzurra Elisabetta Cocciaretto (n.105 WTA) per 6-3 7-5 e la croata (n.8 del torneo) ha la meglio sulla polacca Maja Chwalinska (n.162 del ranking) con il punteggio di 6-3 3-6 6-3. Bene anche l’altra testa di serie in campo oggi, ovvero l’italiana Jasmine Paolini (n.10 del ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) È terminata da poco un’altra giornata del WTA 250 di. Sulla terra rossa polacca si sono disputati oggi i restanti match valevoli per gli ottavi die lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Passano aidiIga, Carolinee Petra. La padrona di casa (testa di serie n.1) sconfigge la rumena Gabriela Lee (n.146 al mondo) per 6-3 6-2, la francese (n.5 del seeding) supera l’azzurra Elisabetta(n.105 WTA) per 6-3 7-5 e la croata (n.8 del torneo) ha la meglio sulla polacca Maja Chwalinska (n.162 del ranking) con il punteggio di 6-3 3-6 6-3. Bene anche l’altra testa di serie in campo oggi, ovvero l’italiana Jasmine(n.10 del ...

