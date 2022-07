Viaggio al termine degli A16

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 28 luglio 2022) Gaetano se ne stava lì, con una smorfia più simile ad una paresi che a un sorriso. Ogni tanto qualcuno che passava lo spintonava o gli dava una pacca sulla spalla, qualcuno che non aveva mai visto gli dava il cinque o addirittura lo abbracciava. Nella sua testa quei suoni, quelle urla rimbombavano come in una enorme cassa di risonanza. Tutto era confuso. Ciro invece stava a casa. Il papà anziano non se la sentiva di uscire e gli aveva chiesto di restare con lui quel pomeriggio. Ora stava sulla sua poltrona, con un bicchiere di spumante in mano a godersi lo spettacolo. Ogni tanto si girava verso Ciro con gli occhi pieni di gioia ed era veramente difficile far finta che tutto andasse bene. Pasquale era a Londra. Il solito gruppetto si era riunito anche stavolta, ma per l’occasione era molto, molto più nutrito. Sembrava che chiunque avesse messo piede anche una sola volta a Napoli avesse ...