Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2022 ore 09:15 (Di giovedì 28 luglio 2022) Viabilità DEL 28 LUGLIO 2022 ORE 09:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. ANCORA DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE PARALIZZA IL TRAFFICO SULL’ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE. CIRCOLazioNE ANCORA BLOCCATA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA. SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO NELLE DUE DIREZIONI. FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA. INFINE TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI RUTULI VERSO Roma; DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di giovedì 28 luglio 2022)DEL 28 LUGLIOORE 09:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE A SEGUITO DI UN INCIDENTE CHE PARALIZZA IL TRAFFICO SULL’ARCO ORIENTALE DEL QUADRANTE. CIRCONE ANCORA BLOCCATA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA CASILINA E L’APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, CODE TRA PRENESTINA E NOMENTANA. SI PROCEDE A RILENTO SULLA VIA AURELIA ALL’ALTEZZA DI PALIDORO NELLE DUE DIREZIONI. FORTI RALLENTAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA. INFINE TRAFFICO CONGESTIONATO SULLA VIA PONTINA IN PROSSIMITÀ DI VIA DEI RUTULI VERSO; DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO. Servizio fornito da Astral

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2022 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #28-07-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2022 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-07-2022 - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl In vista del concerto di stasera di Blanco per 'Rock in Roma', traffico in via delle Capa… - italiaserait : Roma, concerti Blanco, l’impatto sulla viabilità. - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Via Veneto, strada chiusa tra Porta Pinciana e via Boncompagni sino alle 19 di venerdì. Le d… -

Viabilità Roma Regione Lazio del 28 - 07 - 2022 ore 08:15 VIABILITÀ DEL 28 LUGLIO 2022 ORE 08:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...DEL QUADRANTE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD ... Viabilità Roma Regione Lazio del 28 - 07 - 2022 ore 07:30 VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2022 ORE 20:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... SI PROCEDE IN COLONNA ANCHE SULL'AUTOSTRADA A1 ROMA - NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE ... RomaDailyNews DEL 28 LUGLIO 2022 ORE 08:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ...DEL QUADRANTE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONESUD ...DEL 26 LUGLIO 2022 ORE 20:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL ... SI PROCEDE IN COLONNA ANCHE SULL'AUTOSTRADA A1- NAPOLI A SEGUITO DI UN INCIDENTE ... Viabilità Roma Regione Lazio del 28-07-2022 ore 08:15 - RomaDailyNews