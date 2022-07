Telepass lancia una collezione speciale di NFT

(Di giovedì 28 luglio 2022)entra nell'universo digitale dei Non Fungible Token ( NFT ) attraverso un prossimo lancio di 1.000 opere digitali uniche all'interno della blockchain Ethereum (NFTs) collegati ai propri ...

NFTNewsIT : +++Telepass lancia una collezione di NFT, 1000 opere digitali collegate ai servizi ?? Telepass, società di mobilità… - blockchainitaly : Telepass lancia il suo progetto NFT - FIRSTonlineTwit : NFT, Telepass lancia una collezione di mille opere digitali all'interno della blockchain Ethereum - FIRSTonline - ItaliaStartUp_ : NFT, Telepass lancia una collezione di mille opere digitali all’interno della blockchain Ethereum - FIRSTonline - ItaliaStartUp_ : Il casello del metaverso: Telepass lancia la propria collezione di NFT - -

... ma potranno anche entrare all'interno di un nuovo programma di membership diattraverso il quale potranno accedere a scontistiche dedicate e usufruibili attraverso l'app di, come ...... prevede che i loro possessori non acquisteranno semplicemente un'opera d'arte digitale, ma potranno anche entrare all'interno di un nuovo programma di membership diattraverso il quale ...Telepass entra nell’universo digitale dei Non Fungible Token ( NFT) attraverso un prossimo lancio di 1.000 opere digitali uniche all’interno della blockchain Ethereum (NFTs) collegati ai propri serviz ...Saranno disponibili online su un portale dedicato dove gli utenti Telepass potranno registrarsi e procedere all’acquisto degli NFT ...