Scuola, più di centomila nuove assunzioni, ok a scostamento da 14mld da Camera a governo per dl aiuti bis (Di giovedì 28 luglio 2022) In cima alle approvazioni di oggi da parte del Consiglio dei ministri c'è la Giustizia: passano così due decreti legislativi, in esame preliminare, di riforma della giustizia civile. L'obiettivo è di ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 28 luglio 2022) In cima alle approvazioni di oggi da parte del Consiglio dei ministri c'è la Giustizia: passano così due decreti legislativi, in esame preliminare, di riforma della giustizia civile. L'obiettivo è di ...

Agenzia_Ansa : Scuola: dal consiglio dei ministri arriva l'ok all'assunzione di 94.130 prof e 10.116 Ata. Via libera a 11 progetti… - gualtierieurope : 600 assunzioni a tempo indeterminato per il personale dei #nidi e delle scuole d’infanzia comunali per l’anno scola… - GiovaQuez : Il comizio di Salvini in sintesi. Onore agli alpini. Sbarchi azzerati e rimpatri. Più potere alle forze dell'ordine… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Scuola: dal consiglio dei ministri arriva l'ok all'assunzione di 94.130 prof e 10.116 Ata. Via libera a 11 progetti di im… - nicolap79 : @ninostradamuss @VerniereDi @davcarretta 'Sé' va accentato. Perché non ti trovi una scuola serale? Non lo dico solo… -