Roma. Lotta senza quartiere contro lo spaccio. I Carabinieri arrestano 7 persone e sequestrano armi e migliaia di dosi di cocaina, hashish, marijuana e crack (Di giovedì 28 luglio 2022) Cronache Cittadine Roma – Non conoscono sosta le attività antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla Procura della Repubblica L'articolo Cronache Cittadine. Leggi su cronachecittadine (Di giovedì 28 luglio 2022) Cronache Cittadine– Non conoscono sosta le attività antidroga deidel Comando Provinciale di, coordinati dalla Procura della Repubblica L'articolo Cronache Cittadine.

inside_ju : @Gigi21775937 Vedremo! In ogni caso non c’è solo la Juventus ma anche il Tottenham. A prescindere da Zaniolo sarà u… - Pauldrum69 : @FBiasin Infatti...vedo una bella lotta tra gli scolorati e la Roma per lo scudetto. Il Napoli, a fatica, per il quinto posto. - matteosportelli : Con Wijnaldum la Roma entra di diritto nelle tre favorite per la lotta scudetto con Milan Juventus. Bel duello ?????? - dajesecco : @Sbollooo @Datafriedkin Tifare Roma è fare la lotta di classe. - Rikydesa : Ma parliamo della bellezza di questa copertina che «ha in copertina un mosaico di lotta maschile tra un marinaio e… -