StefaniaFalone : Pensioni rivalutate del 2%, aumenti agli stipendi fino a 35mila euro e taglio ai contributi: ecco il nuovo dl Aiuti… - zazoomblog : Pensioni rivalutate in anticipo e taglio del cuneo. Ecco i nuovi interventi di Draghi. Col plauso dei sindacati -… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Pensioni rivalutate del 2%, aumenti agli stipendi fino a 35mila euro e taglio ai contributi: ecco il nuovo dl Aiuti htt… - ilmessaggeroit : Pensioni rivalutate del 2%, aumenti agli stipendi fino a 35mila euro e taglio ai contributi: ecco il nuovo dl Aiuti - FirenzePost : Pensioni rivalutate in anticipo e taglio del cuneo. Ecco i nuovi interventi di Draghi. Col plauso dei sindacati -

Da settembre, o più probabilmente da ottobre, ci sarà un primo aumento delleper recuperare il caro vita. Una rivalutazione che, probabilmente, sarà del 2 per cento. Ma sui valori si sta ......autonomi dell'agricoltura le classi di reddito sono state" in base agli indici Istat relativi all'andamento dei prezzi al consumo. Dunque, "l'aliquota contributiva dovuta al fondo...Pensionati, lavoratori a basso reddito e imprese. Nell’agenda di fine legislatura del governo Draghi ci sono loro. «No li abbandoneremo», ha detto il premier incontrando ieri ...Nel provvedimento nuova decontribuzione per i dipendenti sotto 35 mila euro e assegni previdenziali subito adeguati all’inflazione. Salta il bonus da ...