Omicidio Vassallo, 9 indagati per la morte del "sindaco pescatore". La Procura: "Dieci anni fa indagini indirizzate su soggetti estranei" (Di giovedì 28 luglio 2022) Omicidio e associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga: sono i reati su cui indagano i carabinieri del Ros di Roma e quelli di Salerno che stanno eseguendo un decreto di perquisizione nei confronti di nove indagati a vario titolo coinvolti nell'uccisione di Angelo Vassallo, il primo cittadino di Pollica, nel Salernitano. Il "sindaco pescatore" che non si era piegato alla camorra. L'ipotesi investigativa è che Vassallo sia stato ucciso perché voleva svelare un traffico di droga che gravitava attorno al porto turistico di Acciaroli di cui era venuto a conoscenza. Nella fase immediatamente successiva all'Omicidio di Vassallo, ucciso il 5 settembre 2010, sono state poste in essere una serie di attività investigative che ebbero quale effetto ...

