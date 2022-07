Morìa di trote in allevamento | 250 esemplari senza vita | “Dal torrente non arrivava più acqua”

(Di giovedì 28 luglio 2022) Foppolo. Alessandro Berera, titolare dell’hotel Rododendo, dice di non riuscire proprio a dimenticare l’immagine di quelle 250, trovate agonizzanti enelle vasche. L’episodio risale a lunedì 18 luglio, quando per circa tre ore, dalle 18 alle 21, il“Rio Dordona” avrebbe presentato in modo “improvviso e innaturale – scrive nella segnalazione trasmessa a Provincia di Bergamo, Regione Lombardia, Comunità Montana e Comune di Foppolo – un flusso d’estremamente basso fino ad essere nullo”, impattando sulla derivazione disuperficiale per la pescicoltura e “provocando ladi circa 70 chili dipresenti nelle vasche”. “Un danno d’immagine ed economico grave”, lo definisce Berera. Da chiarire, invece, l’entità di ...

Socialbg

... prodotto da Dairy Crest, è stato appena multato di 1,5 milioni di sterline per aver inquinato il fiume Inny in Cornovaglia, provocando una moria die salmoni. Il patrocinio viene concesso ..."I salmoidi, come le, resistono fino a temperature di 18 - 20 gradi - precisa Nassi - mentre i ciprinidi, come i cavedani, fino a 26 - 27 gradi. Il problema è che l'acqua in questi giorni ... Notizie di oggi lunedì 25 luglio 2022 a Bergamo