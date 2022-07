Leicester: un club ci prova per Tielemans (Di giovedì 28 luglio 2022) Youri Tielemans ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 con il Leicester: su di lui c'è l'Arsenal, che vuole... Leggi su calciomercato (Di giovedì 28 luglio 2022) Youriha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 con il: su di lui c'è l'Arsenal, che vuole...

Leicester: un club ci prova per Tielemans Commenta per primo Youri Tielemans ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 con il Leicester : su di lui c'è l'Arsenal , che vuole girare sul belga l'incasso della cessione di Bernd Leno al Fulham, circa 10 milioni di euro. Tentativo della Sampdoria per Praet, no del Leicester Dennis Praet continua ad essere al centro di voci di mercato. Oltre al Torino, che sta cercando di riportarlo in granata, anche la Sampdoria avrebbe fatto un tentativo per il giocatore del Leicester.