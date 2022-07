Festa al Giffoni per le Winx | intanto Netflix annuncia la data della seconda stagione

(Di giovedì 28 luglio 2022) Leora sono ufficialmente diventate maggiorenni: mentre ille ha festeggiate,hato lanuova. Le fatine di Alfea, nate dalla penna di Iginio Straffi, hanno illuminato il Festival campano, prima di tornare in una versione “aggiornata” con i prossimi episodi. Ieri sera si è tenuta una grandeValle Piana. Le protagoniste indiscusse sono state senza dubbio Bloom, Stella, Flora, Musa, Tecna e Aisha, le note fate delClub che ormai sono diventate maggiorenni. Esattamente nel 2004, infatti, in prima TV su Rai Due, una giovane terrestre proveniente dalla chioma rossa e proveniente dalla fittizia Gardenia, scopriva di essere in realtà una fata, grazie alla ...

CatelliRossella : Le Winx compiono 18 anni, notte di festa a Giffoni - Tv - ANSA - GazzettaSalerno : Le fate più amate della Tv, le Winx diventano maggiorenni e lo fanno al Giffoni Film Festival (in programma a Giffo… - GazzettaSalerno : Le Winx diventano maggiorenni, è festa a Giffoni. - ANSACampania : Le Winx compiono 18 anni, notte di festa a Giffoni - MioTaxiOra : Le Winx compiono 18 anni, notte di festa a Giffoni -

... le Winx diventano maggiorenni e lo fanno alFilm Festival (in programma aValle ... A partire dalle 21 la, aperta a tutti dai 16 anni in su, sarà un'occasione irripetibile per ...... le Winx diventano maggiorenni e lo fanno alFilm Festival (in programma aValle ... A partire dalle 21 la, aperta a tutti dai 16 anni in su, sarà un'occasione irripetibile per ...Le fate più amate della Tv, le Winx diventano maggiorenni e lo fanno al Giffoni Film Festival (in programma a Giffoni Valle Piana- Sa fino al 30 luglio), dove ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...