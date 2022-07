Covid in Campania, 5.539 casi e sette morti: l'indice di contagio cala al 19,96%, giù i ricoveri (Di giovedì 28 luglio 2022) Diminuisce il numero di nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.539 positivi su 27.747 tamponi esaminati, 348 in... Leggi su ilmattino (Di giovedì 28 luglio 2022) Diminuisce il numero di nuovi positivi ma resta stabile la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 5.539 positivi su 27.747 tamponi esaminati, 348 in...

