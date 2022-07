Come costruire un pc da gaming spendendo meno di 1.200 euro: la nostra guida (Di giovedì 28 luglio 2022) Se voleste costruire un pc da gaming senza spendere un patrimonio, ma comunque con prodotti di qualità, siete nel posto giusto. La nostra redazione ha infatti deciso di imbastire per voi una macchina performante tenendo conto di un budget massimo di 1.200 euro. Si tratta di prodotti dall’ottimo rapporto qualità prezzo che ovviamente non vi regaleranno una “bestia da gaming” ma vi permetteranno comunque di poter giocare ai vari videogiochi più attuali senza troppa difficoltà. Computer gaming, 26/7/2022 – Computermagazine.itLA SCHEDA GRAFICA: GEFORCE RTX 3060 Partiamo da quello che è il pezzo forte di un pc da gaming, ovvero, la scheda grafica. In questo caso abbiamo deciso di puntare su un modello Asus, leggasi la GeForce RTX 3060 V2 OC Edition. Si tratta di un’ottima ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 28 luglio 2022) Se volesteun pc dasenza spendere un patrimonio, ma comunque con prodotti di qualità, siete nel posto giusto. Laredazione ha infatti deciso di imbastire per voi una macchina performante tenendo conto di un budget massimo di 1.200. Si tratta di prodotti dall’ottimo rapporto qualità prezzo che ovviamente non vi regaleranno una “bestia da” ma vi permetteranno comunque di poter giocare ai vari videogiochi più attuali senza troppa difficoltà. Computer, 26/7/2022 – Computermagazine.itLA SCHEDA GRAFICA: GEFORCE RTX 3060 Partiamo da quello che è il pezzo forte di un pc da, ovvero, la scheda grafica. In questo caso abbiamo deciso di puntare su un modello Asus, leggasi la GeForce RTX 3060 V2 OC Edition. Si tratta di un’ottima ...

