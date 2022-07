Cinquant'anni fa iniziava l'era del progressive rock italiano (Di giovedì 28 luglio 2022) È una storia gloriosa quella del progressive rock italiano, una storia iniziata 50 anni fa con album leggendari della PFM del Banco, degli Area, ma anche di decine di altre band che sono parte integrante di un percorso musicale che non. mai passato di moda che ha estimatori e fan in ogni parte del mondo. Canzoni complesse, suite lunghissime, raffinatezze tecniche ed una creatività al servizio della musica lontana anni luce dal concept di brano radiofonico. Questo è stato ed è il progressive. “Italian Prog Rewind”, la collana lanciata da Sony propone le maggiori opere degli artisti che hanno scritto la storia del progressive rock italiano, in versioni rimasterizzate, speciali ed inedite in vinile colorati e “splatter”. Si parte con i ... Leggi su panorama (Di giovedì 28 luglio 2022) È una storia gloriosa quella del, una storia iniziata 50fa con album leggendari della PFM del Banco, degli Area, ma anche di decine di altre band che sono parte integrante di un percorso musicale che non. mai passato di moda che ha estimatori e fan in ogni parte del mondo. Canzoni complesse, suite lunghissime, raffinatezze tecniche ed una creatività al servizio della musica lontanaluce dal concept di brano radiofonico. Questo è stato ed è il. “Italian Prog Rewind”, la collana lanciata da Sony propone le maggiori opere degli artisti che hanno scritto la storia del, in versioni rimasterizzate, speciali ed inedite in vinile colorati e “splatter”. Si parte con i ...

gnpaolo2016 : RT @soltantode: A cinquant'anni potrò mangiarne una intera o no? - GianfrancoCaff5 : RT @soltantode: A cinquant'anni potrò mangiarne una intera o no? - ZeroX3993 : @JoshuaKfan @juventusfc @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia Ci metto la firma ad essere così a cinquant'anni ahaahah - ColucciLc : RT @soltantode: A cinquant'anni potrò mangiarne una intera o no? - westxluv : Minchia parla tanto di non fare le finte buoniste ma da sentire in colpa le persone che hanno preso i biglietti, ce… -