Calciomercato Lazio, Sarri non sta nella pelle: è fatta per il suo pupillo (Di giovedì 28 luglio 2022) La Lazio si fa sentire sul mercato e risponde ai cugini della Roma. Sarri esulta per il colpo in arrivo: ritroverà finalmente il suo pupillo. Sono giorni caldissimi, quelli che stanno trascorrendo all’ombra del Colosseo. Non solo per le temperature estive, ma anche e soprattutto per i tanti colpi che la Roma di Mourinho e Tiago Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 28 luglio 2022) Lasi fa sentire sul mercato e risponde ai cugini della Roma.esulta per il colpo in arrivo: ritroverà finalmente il suo. Sono giorni caldissimi, quelli che stanno trascorrendo all’ombra del Colosseo. Non solo per le temperature estive, ma anche e soprattutto per i tanti colpi che la Roma di Mourinho e Tiago Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Lazio, fatta per l’arrivo di #Vecino: contratto di tre anni ?? #calciomercato #seriea - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialSSLazio, è fatta per l'arrivo di #Vecino: contratto fino al 2025 - Gazzetta_it : #Marcelo proposto alla Lazio: il brasiliano come risposta al colpo Dybala? - LuigiLiccardo6 : RT @NicoSchira: Dopo #Vecino Sarri aspetta ancora due regali da #Lotito per completare la sua #Lazio: un portiere (in arrivo Ivan #Provedel… - Fabio95263729 : RT @DiMarzio: #Lazio, fatta per l’arrivo di #Vecino: contratto di tre anni ?? #calciomercato #seriea -